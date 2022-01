Chuva causa estragos pelo estado

A Chuva que não dá uma pausa há três dias no estado do Rio de Janeiro, causou estragos em diversos municípios. Na cidade do Rio, um deslizamento de terra que atingiu a Rua Valmir acabou interditando cinco casas no Complexo do Alemão.

A cidade de Petrópolis, na Região Serrana, teve mais de 180 ocorrência registradas pela Defesa Civil.

A rodovia que liga a Região Serrana com a dos Lagos e o Norte Fluminense, cedeu no distrito de Visconde de Imbé, e está interditada.

Devido a queda de barreiras, de árvores e ao acúmulo de água nas ruas da cidade, a prefeitura de Trajano de Moraes colocou em prática o plano de ação de emergência para atender as ocorrências.

Itaperuna, no Noroeste Fluminense, o alerta é para a previsão transbordamento do Rio Muriaé nas próximas 24 horas. O nível do rio entrou em alerta na manhã deste sábado (8).

As bacias hidrográficas monitoradas pelo Instituto Estadual do Ambiente apresentam estado de vigilância.

Segundo o Sistema Alerta Rio, ao longo do domingo (9), o tempo permanece instável e o céu vai permanecer encoberto com chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia.

Em caso de emergências, acione a Defesa Civil da sua região pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros no 193.