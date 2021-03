Chuva causa estragos em Rio Bonito

A estrutura de um posto de combustível desabou na BR-101, na altura do KM 262, próximo ao bairro BNH, em Rio Bonito. Ainda não há informação de vítimas.

No momento do acidente uma forte chuva e uma ventania atingiam o município e testemunhas acreditam que isso tenha afetado a estrutura metálica. A área foi isolada e vai passar por avaliação da Defesa Civil nos próximos dias, para tentar saber as causas do incidente.

Ainda segundo testemunhas não havia nenhum veículo abastecendo no momento da queda. Os reparos necessários para que o posto possa voltar a funcionar já estão sendo providenciados.

Até às 18h, a estrutura ainda não tinha sido removida.