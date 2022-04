Video: Chuva alaga Niterói em menos de uma hora

A chuva prevista para a noite desta quinta-feira (31) caiu por volta das 22 horas, e provocou transtornos em Niterói. Em menos de uma hora, bolsões d’água foram reportados no Centro, em Icaraí, Ingá e outros pontos da cidade, com o trânsito ficando lento.

Na Avenida Jansen de Melo, o tráfego ficou complicado devido um enorme bolsão d´água no cruzamento que liga o centro pela rua Marechal Deodoro a rua São Lourenço. No Centro, clientes do Shopping Plaza ficaram ilhados na Rua XV de Novembro, e esperaram a chuva diminuir para deixarem o lugar. No entanto, ninguém consegue passar pelas Ruas José Clemente e Rua da Conceição, por causa de pontos de alagamentos.

Pessoas não conseguiram deixar o Shopping Plaza – Divulgação

Vídeo enviado por leitor de A Tribuna, na Rua José Clemente

O mesmo ocorreu na Rua Presidente Pedreira, entre os cruzamentos com a Rua Nilo Peçanha e Rua Pereira Nunes, onde um enorme bolsão d’água parou o trânsito no local. Na praia de Icaraí, também foram reportados por A Tribuna pontos de alagamento.

Em Icaraí, a Rua Gavião Peixoto também apresenta alagamentos nas esquinas com as ruas Otávio Carneiro, Domingues de Sá e Mariz e Barros. Em frente ao Campo de São Bento, na altura dos Correios, um caminhão está parado no local, causando desvios e retenções ao longo da via.

Trecho da rua Gavião Peixoto, na altura do número 270 – Divulgação

A previsão de chuva segue até domingo (03), por causa de uma frente fria que chegou hoje (31).

São as águas de março fechando o mês.