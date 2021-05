Chutes e pontapés

Por Luiz Antonio Mello

O título é referência, também, a uma veterana banda de rock portuguesa chamada Xutos & Pontapés.

Durante uns anos fui freguês de um comedouro nas imediações. Distraído, olhando e pensando em outras coisas, fingi que não sabia o quanto era mal tratado naquele negócio.

Gente mal humorada, distribuindo amargor e bafo de bode pelas baias de fregueses pacatos, cansados, arregados, entre eles eu. Para piorar, o negócio aumentava os preços à bangu, seguindo o (mau) humor dos donos.

Há dois anos entrei e dei boa tarde. Como de praxe, uma funcionária com um bico de pica pau na cara, não respondeu. Dei boa tarde mais duas vezes e nada. Perguntei se a canja de galinha estava boa e ela respondeu “tem que pagar as torradas avulso”. Rebati “avulsas, minha filha. Avulsas!”.

Saí e fui para um outro curral, no mesmo comedouro. Outra funcionária, tromba à mostra, bico de avestruz. Dei boa tarde, nada. Boa tarde segunda vez, resposta: “vai querer o que?”. Saí prometendo a mim mesmo não voltar mais, o que de fato aconteceu. Muitas vezes demoro, o saco inflama, arde, pela, mas quando torra adeus. Aí o leitor pensa “esse cara só cita grosseria de mulher” e eu respondo “sim, porque homem você dá logo um esporro e ele bota o rabo entre as pernas”.

Minha alma levemente tola atura quase tudo da humanidade, até rasteira, menos mau humor. Flagelo universal, o mau humor pode ter feito D. Pedro I, acometido de diarreia, gritar “independência ou morte” na margem do Rio Ipiranga, mas hoje a história revista mostra que é pura cascata. O imperador nada disse, nada gritou, mas fez a independência, sim. Era mal humorado, detestava banho, fedia, e, dizem as lendas, pegava todas as fêmeas da sua jurisdição. Mas quando se sentia de tromba sumia de circulação, tinha consideração com os outros mortais que não são obrigados a aturar.

Uma pessoa com mau humor não deveria sair de casa. Ou sair e ficar quieta. Um amigo tem duas filhas, 20 e poucos anos, propensas ao mau humor, que moram com a mãe, que é também mal humorada crônica. Ele já combinou com as filhas que quando estivessem de bico, avisassem para ele não aparecer. Como não é de lata, o amigo retribui sumindo quando o mau humor o pega de jeito o que, confessa envergonhado, também não é raro.

Um conhecido diz que o bico, ou bicão/bocão/tromba/, é um quadro comum entre os mal humorados. Ele me conta que “quando estou mal humorado, chego em casa, pego o cachorro e saio para passear infinitamente, noite adentro.” Aliás, se existe um ser perfeito neste planeta, este ser é o cachorro. Fome, frio, doença, calor, calor, calor, nada o tira de seu bom humor.

Passando em frente ao tal comedouro que foi a inspiração inicial para este artigo, sinto alívio. Não voltei mais lá, optando por outros comedouros bem mais civilizados, educados, respeitosos, mas também comedouros.

Ninguém é obrigado a aturar mau humor, seja pago, seja grátis, seja de que forma for. Por mais que, eventualmente, haja pedregulhos em nossa trilha existencial, e isso gere frustração e mau humor, ninguém tem nada com isso.