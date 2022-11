Começou, na manhã desta quarta-feira (16), uma forte chuva em Niterói. De acordo com a Defesa Civil de Niterói, a formação de um canal umidade sobre a Região Sudeste mantém o tempo instável na cidade.

Os ventos estão fracos a moderados e as temperaturas variam entre 17 °C e 26 °C. Impactos no trânsito já podem ser observados, segundo a Nittrans, a Avenida Visconde do Rio Branco está com fluxo intenso sentido Centro, assim como algumas ruas de Icaraí.