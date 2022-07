Chineses tiram Tesla da liderança global em carro elétrico

Foto: Modelos da BYD no Rio

A Tesla perdeu o reinado no mercado global de carros elétricos.

A BYD, empresa chinesa, agora é oficialmente a maior vendedora de carros elétricos do mundo. A empresa, com sede em Shenzen, vendeu 641 mil carros elétricos no primeiro semestre de 2022, uma alta de 315% no ano.

A empresa do sul-africano Elon Musk vendeu 564 mil veículos no primeiro semestre de 2022, vacilando no segundo trimestre com a desaceleração da produção em sua Gigafactory em Xangai, que enfrentou um novo lockdown devido ao aumento dos casos de Covid-19.

As ações da BYD subiram 36% desde janeiro, com a montadora se aproximando de uma capitalização de mercado de um trilhão de yuans chineses, equivalente a cerca de US$ 149 bilhões.

A pressão de Pequim para que os cidadãos reduzam suas emissões pessoais de carbono ajudou a rápida ascensão da BYD como a maior montadora doméstica da China.

A montadora chinesa de veículos elétricos continuou a aumentar as vendas e o preço das ações, apesar da poluição rondar uma de suas fábricas na província de Hunan, onde moradores da região relatarem sofrer de hemorragias nasais, vômitos e problemas respiratórios.

As fábricas da BYD conseguiram permanecer abertas durante uma série de medidas de isolamento em toda a China, pois suas instalações ficam longe de pontos de maior incidência da Covid, como Xangai, onde a Tesla tem sua maior presença em território chinês.