Chileno conquista título do Mundial de Bodyboard em Itacoatiara

Realizada na Praia de Itacoatiara, em Niterói, o Mundial de Bodyboard terminou na manhã de ontem (15) e o título do Itacoatiara Pro IBC World Contest foi para as mãos do chileno Alan Munoz, que nas semifinais venceu o brasileiro Sérgio Machado e o sul-africano Tristan Roberts na grande final.

“Muito feliz em vencer esta etapa do mundial aqui em Itacoatiara, uma das praias mais bonitas e com as melhores ondas do circuito. Agradeço muito a minha família e amigos que sempre me incentivaram”, destacou o atleta profissional chileno, TOP 3 do ranking mundial.

Divulgação

Na terceira colocação, o brasileiro Sérgio Machado fez questão de agradecer os familiares pelo apoio e em especial a mulher que está grávida.

“Decidi fazer a inscrição somente no último dia e foi um super presente poder chegar até as finais. Agradeço a minha família, em especial a minha companheira por me ajudar a chegar até aqui. Estou muito feliz pois vou ser pai e foi uma benção participar desse grande evento”, contou Sérgio Machado, de 31 anos.

Considerado o maior festival de esportes ao ar livre do Brasil, a etapa do mundial reuniu dezenas de atletas de diversas nacionalidades que vem sendo realizado de 1⁰ a 26 de junho na cidade de Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Idealizador do festival Itacoatiara Pro ao lado do produtor executivo Bill Aquino e Daniela Fromer, coordenadora geral, Giuliano Lara, fez questão de falar do megafestival nas águas niteroienses.

“Estamos na 10⁰ edição do Itacoatiara Pro, superando todas as expectativas de crescimento deste evento que virou o maior festival de esportes ao ar livre do Brasil. São ao todo sete modalidades esportivas e centenas de atletas envolvidos. Nesta semana ainda teremos as provas de Parapente. Na próxima, teremos as competições de Surfe entre os dias 21 e 22, e depois, nos dias 25 e 26, as provas de Vela e Skate, com um campeonato de melhor manobra organizado pelo lendário Bob Burnquist”, contou.

Com o primeiro lugar, o chileno Alan Muñoz se manteve no TOP 3 do Circuito Mundial de Bodyboard. A próxima etapa do campeonato internacional acontece no Havaí, no próximo mês de julho, seguidas de etapas no México, Austrália, Nova Zelândia, Africa do Sul, Portugal e França.

O prefeito Axel Grael (PDT) falou sobre o lado positivo do evento na cidade de Niterói: “Eventos como este, além de colocar nosso país e nossa cidade em posição de destaque, promovem a prática esportiva, reforçam as questões ambiental e cultural e ajudam a fomentar o setor de turismo e a economia”, destacou.

O Itacoatiara Pro 2022 conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, secretaria de Esportes e Lazer e secretaria de Meio Ambiente de Niterói, Funarte, UFRJ, além de marcas e patrocinadores como Grupo Petrópolis, PredialNet, SGA Toyota, EcoPonte, Burnkit e Havaianas.