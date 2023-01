Chico D`Ângelo recebe convite para assessorar governo Lula

Deputado federal – com mandato que termina no mês que vem -, o ex-secretário Municipal de Saúde do prefeito Rodrigo Neves (PDT), Chico D`Ângelo (PDT), foi convidado pela ministra Nísia Trindade Lima a assumir, a partir de 1º de fevereiro, a Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do Ministério da Saúde.

Foto: Divulgação



Reeleito deputado em 2018, D`Ângelo não conseguiu se reeleger à Câmara Federal em 2022, para o que seria o seu quinto mandato, representando o estado do Rio e a cidade de Niterói. Ele, que foi um dos vice-líderes da oposição ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Parlamento, celebrou o convite de Nísia, por meio de suas redes sociais: