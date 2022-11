Chico D`Ângelo é indicado para ‘conselho de parlamentares’ de Lula

Deputado federal se junta a outros dois parlamentares do PDT

O PDT indicou, para o “conselho de parlamentares” da transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o nome do deputado federal Chico D’Ângelo. Ele participará, junto a outros três parlamentares do partido – Mauro Filho (CE), André Figueiredo (CE) e a senadora Leila Barros (DF) -, do grupo que assessora a equipe de Lula.

O secretário da Comissão Executiva do PDT de Niterói, Miguel Vitoriano, comemorou, ressaltando que D`Ângelo possui a experiência parlamentar adequada para colaborar. “É um deputado experiente no Parlamento e muito comprometido com a cidade”, ressaltou.

O anúncio do “conselho de parlamentares” foi feito na última quarta-feira (17), pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, no objetivo de acompanhar os trabalhos da equipe do governo de transição do presidente eleito.

De acordo com informações do blog do jornalista Igor Gadelha, do Portal Metrópoles, o objetivo do anúncio é “acalmar deputados e senadores de partidos que apoiaram a eleição do petista e que vinham reclamando, nos bastidores, da falta de protagonismo dos parlamentares durante a transição”.

A coluna diz ainda que as siglas aliadas – PSB, PDT e PCdoB – pediram que os “escolhidos sejam anunciados” pelo (vice-presidente eleito) “Geraldo Alckmin com a mesma pompa” que ele “anunciou os demais integrantes dos grupos temáticos”.

A reportagem tentou entrar em contato com o deputado Chico D`Ângelo, mas, até o fechamento da edição, não obteve retorno.