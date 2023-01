Chico Buarque estreia turnê no Rio e faz o público delirar

Chico cantou obras de diferentes épocas de sua carreira

Leonardo Oliveira Brito

Quem estava lá viu e disse que Chico Buarque precisou somente de uns passos e daquele seu sorriso característico, com os seus icônicos olhos azuis para fazer mais de três mil pessoas irromperam em aplausos na noite desta quinta-feira, 5, em histórico show no Vivo Rio.

Com o nome “Que Tal um Samba?”, título da música inédita que ele lançou em junho pela gravadora Biscoito Fino, a nova turnê do cantor de 78 anos estreou no ano passado e chegou para uma temporada de 16 apresentações no Rio – todas com os ingressos totalmente esgotados.



Presença bissexta nos palcos, Chico Buarque fez apenas seis turnês nas últimas cinco décadas. O novo show é uma oportunidade rara para o público assistir ao vivo um dos maiores nomes da cultura brasileira. Além do novo single, estão presentes no roteiro vários clássicos da carreira do compositor.

No primeiro show, após sua entrada no palco, Chico cantou quase 30 composições, sozinho, e também em dueto com a cantora Mônica Salmaso, com quem já tinha cantado em 2007. A plateia cantou junto que fez todo mundo lavar a alma.



No show de Chico, até a plateia foi afinada. Ele ficou bem à vontade com sua banda irretocável. Em pé, sentado, tocando violão ou simplesmente assobiando, Chico Buarque apresentou obras de diferentes épocas de sua carreira e homenageou artistas que já nos deixaram, como Gal Gosta e a irmã Miúcha.

Dividido em três partes, o espetáculo começou sem Chico no palco. Mônica Salmaso abriu o show cantando e encantando com “Todos Juntos”, música que faz parte da peça infantil Os Saltimbancos, cuja versão brasileira tem músicas de Chico. O cantor apareceu para o público a partir da sétima composição e cantou ao lado de Mônica outras quatro. Depois, interpretou sozinho outras 18 antes de voltar ao dueto.



Foto: Ricardo Nunes / VIVO RIO





A política, que sempre acompanhou a carreira do artista, não poderia ficar de fora, mas no espetáculo desta quinta ela apareceu de forma sutil. “Pensei em colocar um teleprompter aqui na minha frente, mas aí iam dizer que eu não sei cantar as letras e que eu não escrevi as minhas músicas”, ironizou o artista em uma pequena fala ao público em meio ao show.



No ano passado, uma juíza chegou a exigir a comprovação de que a célebre “Roda Viva”, canção composta por Chico de 1968, era de fato de sua autoria. O pedido surpreendente tinha a ver com um processo movido por ele por uso indevido da música por um dos filhos do ex-presidente que deixou o Planalto há pouco tempo.

Depois de alguns anos praticamente dedicados à literatura, que resultaram no romance ‘Essa gente’ e no volume de contos ‘Anos de chumbo’, Chico resolveu procurar uma batida diferente, feliz, quase eufórica, uma levada ao violão como a insistir: ‘Que tal um samba?’.

Ricardo Nunes VIVO RIO

A gravação de ‘Que tal um samba?’ foi feita no estúdio da Biscoito Fino pelo grupo que o acompanha há muitos anos, dirigido por Luiz Claudio Ramos, que toca o outro violão, João Rebouças no piano, Jorge Helder no baixo e Jurim Moreira na bateria. A cadência vibrante do samba fez necessária uma percussão, e para isso foi convidado Thiago da Serrinha. E um bandolim, do revolucionário do instrumento Hamilton de Holanda. Ambos, Thiago e Hamilton desde a introdução acompanham a caminhada literal do samba e costuram e enfeitam a gravação de contracantos e contrapontos exuberantes. Tornam-no ainda mais feliz.

A equipe de criação do show traz Daniela Thomas no cenário, Maneco Quinderé na iluminação, Cao Albuquerque nos figurinos e maestro Luiz Cláudio Ramos na direção musical e arranjos.

