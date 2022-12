‘Chico Buarque está indignado’, diz advogado do ícone da MPB

Artista teve que provar autoria de ‘Roda Viva’ em briga judicial com Eduardo Bolsonaro

O cantor Chico Buarque trava uma disputa judicial com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) após o político ter usado a canção “Roda Viva” em um vídeo, sem a autorização do artista. Em meio ao imbróglio, o músico ainda teve que provar ser o autor da canção. De acordo com o advogado João Tancredo, que representa Chico, o artista está indignado.

“Está indignado, mas certo de que dias melhores estão por vir. Não haveria nenhum prejuízo à carreira, mas à cultura brasileira e ao direito à informação”, disse o advogado, rechaçando que Chico possa ter prejuízos à sua carreira por conta do imbróglio.

Tancredo negou que a juíza substituta Mônica Ribeiro Teixeira, do 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa tenha questionado que Chico seja autor da canção. No entanto, a magistrada alegou ausência de provas que comprovem a autoria, por isso indeferiu a ação contra Eduardo Bolsonaro. Além da remoção da postagem, o músico pede indenização de R$ 48 mil.

“A juíza não questionou a autoria. Em decisão proferida em 18 de novembro, ela alegou ‘ausência de documento indispensável à propositura da demanda, qual seja, documento hábil a comprovar os direitos autorais do requerente sobre a canção ‘Roda Viva’ e indeferiu a ação. Em 23 de novembro, entramos com um pedido de reconsideração da sentença”, prosseguiu.

O advogado do músico destacou que a composição da obra e a gravação da música por Chico Buarque é fato público e notório, que nessa condição não depende de comprovação específica. Entretanto, afirmou que, de todo modo, irá juntar provas robustas para comprovar a autoria em nova ação contra o político do PL.

“Agora, entraremos como uma nova ação, praticamente idêntica, mas com outros documentos anexados, como o manuscrito da canção, capas de disco e informações do ECAD. Assim daremos celeridade ao processo. Trata-se de um pedido de tutela antecipada de urgência, que permite ao juiz ou a juíza decidir rapidamente sobre a retirada da música da postagem em questão”, complementou.

Especialista analisa

A reportagem consultou o advogado Luiz Fernando Andrade, mestre em Direito Civil, pela Universidade de São Paulo (USP), especialista em propriedade intelectual. Ele fez um apanhado sobre a situação e disse que o músico tem direito a entrar na Justiça caso sinta que a utilização de sua obra o fira moralmente.

“O Eduardo usou a música dele numa publicação falando sobre censura, e a música foi feita no contexto da censura da ditadura militar. O Chico entendeu que isso desvirtuava a música. Há um princípio de direito autoral de que se uma música de forma que fere as aspirações dela e fere moralmente o autor, ele pode exigir que se pare de usar a música ou qualquer obra protegida de direito autoral”, analisou.

Em seguida, Andrade afirmou acreditar que os advogados de Chico Buarque não terão dificuldades em comprovar a autoria de “Roda Viva” para poder dar prosseguimento ao processo contra o político.

“Não é exatamente que a juíza contestou a autoria da música. Ela colocou que os advogados, quando fizeram a ação, não apresentaram provas de que a música era dele. Sempre que se alega algo é preciso comprovar. Nesse caso, até poderia se pensar numa exceção de algo que é notoriamente conhecido. Pelo que vi, os advogados disseram terem comprovado, só que a juíza considerou o contrário. Normalmente é muito fácil comprovar”, concluiu.

A reportagem tentou contato via e-mail com o gabinete de Eduardo Bolsonaro, mas, até o momento, não havia sido enviada resposta.

Roda Viva

A canção “Roda Viva” foi composta e lançada por Chico Buarque no ano de 1967, em plena ditadura militar. Ficou classificada em terceiro lugar no III Festival de Música Popular Brasileira. O músico interpretou a música ao lado do quarteto vocal MPB4. “Roda Viva” foi escrita para uma peça teatral homônima, também escrita por Chico Buarque.