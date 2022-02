Chelsea bate o Palmeiras e é campeão mundial

Tal qual em 1999, o Palmeiras teve a chance de quebrar a “maldição” e se sagrar campeão mundial de clubes contra um time inglês. Mas não deu. Com gol na prorrogação, o Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, derrotou o Verdão na decisão do Mundial de Clubes, na tarde deste sábado (12).

O jogo aconteceu no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, no Oriente Médio. Depois de uma primeira etapa sem gols, o segundo tempo começou melhor para os Blues. Logo aos 9 minutos, o centroavante Lukaku abriu o placar, de cabeça, após receber cruzamento de Hudson-Odoi.

O Chelsea seguiu mantendo a posse de bola, enquanto o Verdão apostava nos contra-ataques. Foi num deles que Dudu tentou um chute a gol. No lance anterior, o zagueiro brasileiro Thiago Silva, do clube inglês, acabou colocando a mão na bola. Houve consulta ao árbitro de vídeo (VAR) e foi confirmado pênalti para o Palmeiras.

Um dos principais jogadores do time brasileiro na conquista da Libertadores da América, Raphael Veiga, camisa 23, ajeitou a bola e foi para a cobrança. A batida foi no canto direito do goleiro Mendy e estufou as redes. O Palmeiras chegava ao empate em 1×1.

Mesmo com muita pressão por parte dos Blues, após levar o empate, o Palmeiras se manteve valente na defesa e conseguiu segurar ímpeto ofensivo da equipe inglesa. Os 90 minutos regulamentares encerraram com o empate mantido no placar. O jogo foi para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos.

Os primeiros 15 minutos da prorrogação foram praticamente uma continuação do segundo tempo. Chelsea com mais posse de bola e Palmeiras apostando nos contra-ataques. No entanto, o placar continuou o mesmo. No segundo tempo da prorrogação, em ataque dos Blues, o zagueiro Luan colocou a mão na bola. O árbitro foi ao VAR e o pênalti confirmado para os ingleses.

O jovem alemão Kai Havertz foi para a bola. A batida foi no canto esquerdo do goleiro Weverton, que ficou no meio do gol. Chelsea novamente à frente no placar, 2×1. O Palmeiras até tentou se lançar ao ataque nos minutos finais, mas não conseguiu ser efetivo. Antes do fim do jogo, em contra-ataque dos Blues, Luan ainda foi expulso por cometer falta em Havertz. O árbitro Chris Beath apitou pela última vez e os ingleses comemoraram, pela primeira vez, o título do Mundial de Clubes.

Foto: Fabio Menotti/Palmeiras