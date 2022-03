Chegada de reforços animam ambiente do Botafogo

Patrick de Paula assinou ontem (22) com o Botafogo pelos próximos 4 anos, o que oficializou a contatação mais cara da história do clube: 6 milhões de euros (R$ 32,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, o volante é tido como um dos meias mais promissores e talentosos do futebol brasileiro.

O negócio por Patrick de Paula pode ficar ainda maior. A diretoria alviverde condicionou a saída do jogador em mais 20% dos direitos econômicos por 3,5 milhões de euros (R$ 19 milhões), opção que deverá ser exercida no meio de 2023. Desde segunda-feira (21) no Rio de Janeiro, o volante assistiu do camarote do “Engenhão” a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela primeira partida da Semifinal do Estadual.

Além disso, o volante terá em breve a companhia de Luís Oyama no meio campo alvinegro. O jogador que se destacou no acesso do Glorioso de volta à Série A, está de volta em definitivo por três anos. Após negociação fracassada em janeiro, o aporte da SAF ajudou no retorno de Oyama, que foi negociado pelo Mirassol por R$ 2 milhões, por 60% dos direitos econômicos. O atleta também realizou exames médicos ontem (22), faltando apenas a assinatura.

Outro reforço do clube chega hoje (23). O atacante Victor Sá desembarcará no aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e deve assinar no mesmo dia o vínculo até 2025. O jogador que estava no Al Jazira acertou seu retorno para o Brasil por R$ 13 milhões.

