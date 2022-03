Chegada de Lula em Niterói movimenta direita e esquerda

Na entrada do Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, bolsonaristas e eleitores da esquerda se provocaram antes da chegada de Lula no Festival Vermelho, que comemora 100 anos do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), às 15h48min desse sábado (26).



A tarde tem uma programação atípica na Cidade Sorriso, mas que combina com ano eleitoral. Por isso, partidários da direita e esquerda niteroienses saíram de suas casas, no calor de 35º, do outono fluminense. Seja para protestar, seja para apoiar.



Antes da chegada do ex-presidente, manifestantes já marcavam presença para mostrar suas diferenças políticas com o pré-candidato à presidência da República, que tenta voltar ao planalto para derrotar Jair Bolsonaro (PL).

Não foram registrados protestos na chegada dele. Mas havia um grupo liderado por Douglas Gomes perto do Mercado São Pedro, marcando posição.



De acordo com a assessoria de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidenciável não deve falar com a imprensa, e subirá diretamente paro o palanque montado no meio do Caminho Niemeyer.

Mais informações em instantes.