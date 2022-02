Chegada à Região Oceânica tem trânsito lento e promessa de praias lotadas

Nesta segunda-feira de Carnaval (28), a rotina do trânsito dos feriados e finais de semana se repete na chegada à Região Oceânica de Niterói. O excesso de veículos somado a um acidente fazem com que a chegada ao Cafubá tenha trânsito lento. A tendência é que, com o aumento do fluxo ao longo da manhã, a situação piore ainda mais.

Segundo informações da plataforma Waze, consultada às 10h, um acidente de pequenas proporções causou retenção na altura do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Cafubá. Alguns metros antes, no entroncamento entre as estradas Francisco da Cruz Nunes e Engenheiro Pacheco de Carvalho, o trânsito apresentava lentidão, com média de velocidade a 5 km/h.

Operadores ordenam o trânsito no Trevo de Caboinhas – Foto: Reprodução/NitTrans

A situação se repete nas avenidas Raul de Oliveira Rodrigues e Almirante Tamandaré, que dão acesso ás praias de Piratininga e Camboinhas. O trânsito é lento na região, com média de velocidade entre 3 km/h e 5 km/h. Ainda segundo a plataforma, também houve registro de trânsito intenso na chegada ao bairro de Itaipu. A média de velocidade registrada às 10h era de 10 km/h.

A previsão para esta segunda-feira, de acordo com a plataforma Climatempo, é de tempo ensolarado e sem chuva. A temperatura mínima prevista pe de 23ºC enquanto a máxima é de 34ºC. O panorama deve se repetir na terça-feira (29), quando a cidade deve registrar mínima de 24ºC e máxima de 35ºC.

Foto: Reprodução/Redes sociais