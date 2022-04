Chega ao fim casamento PL com Paes

Após estarem unidos na eleição municipal de 2018, onde o prefeito eleito Eduardo Paes (PSD) escolheu como vice, o administrador de empresas, Nilton Caldeira (PL), uma atitude entornou o caldo que já estava azedo entre os dois, na noite de sexta feira (22), na Sapucaí.

Após se encontrar com o deputado Pedro Paulo e ter uma conversa amistosa no camarote da RioTur, Caldeira foi surpreendido durante a madrugada, com uma mensagem no grupo de secretários e presidentes de autarquias da cidade, “Eduardo removeu você”.

A frase vazou do grupo para o site Metrópoles, que entrou em contato com o prefeito do Rio, que já havia dito em outra ocasião ao site: “A própria escolha do Nilton é uma demonstração de que eu não pretendo deixar a prefeitura. Com todo respeito, ele não é uma figura política que tenha dimensão para ser prefeito no Rio de Janeiro. Eu fiz questão de escolher um vice que não pudesse aumentar ainda mais a suspeita de que eu iria deixar a prefeitura”.

O presidente regional do PL, Altineu Cortes, ao receber a notícia da atitude desrespeitosa de Paes, subiu o tom e já fala em oposição: “O Eduardo usou o partido para ganhar a eleição, foi mal educado e falta com a palavra no que combinamos construir juntos pro Rio”.

Já Caldeira informou que com surpresa viu que o prefeito Eduardo Paes o excluiu do principal grupo de WhatsApp da prefeitura. O motivo ? “Da minha parte, não vejo nada que eu possa ter feito ao cidadão carioca ou a ele. Fato que ele menospreza é que fomos eleitos juntos, prefeito e vice-prefeito”… e foi além.

“Estou aqui para melhorar a cidade do rio e a vida do cidadão que vive nesta cidade. Não existe esta história, de atrito da minha parte, até esta atitude desrespeitosa comigo. Estou nesta cidade há 65 anos com uma vida limpa e pautada na credibilidade”.

Caldeira ainda disse que a prova disto, foi que ele mesmo o escolheu para ser vice-prefeito em sua chapa.

“E desde que assumi a vice-prefeitura, continuo o mesmo e à disposição do povo carioca. Esta atitude desrespeitosa não foi só comigo, mas, com o PL. Sou um dos fundadores e atual presidente municipal da sigla, as atitudes que não considero corretas do Eduardo comigo, na verdade, não vem de agora. Engraçado que no período eleitoral e quando ele precisava do PL, o discurso dele, era para juntos construirmos o Rio. A vida pública é feita de altos e baixos, mas entendo que a personalidade de alguns se mostra de verdade, quando está com a caneta na mão. Falta de educação e soberba não combinam comigo, e se ele é assim, realmente não podemos mais sentar à mesma mesa.”

Após as eleições municipais, o PL ganhou 11 prefeituras no estado, e hoje conta com 26 prefeitos no estado, o governador Cláudio Castro se filiou ao partido e em seguida o presidente Bolsonaro.

Já para as eleições deste ano, Eduardo Paes, flertou com o PDT e fez um acordo com Carlos Lupi, presidente nacional do partido de Brizola, onde entre os pré-candidatos de seus respectivos partidos, Rodrigo Neves (PDT) e Felipe Santa Cruz (PSD), quem estivesse na frente em pesquisas, um apoiaria o outro. Neves chegou na frente e Paes não cumpriu ao ter avisado a Carlos Lupi que se colocar a máquina da prefeitura do Rio na rua a favor de Santa Cruz , este chegará na frente.

Este pensamento do prefeito da capital pode ser uma decepção para o mesmo, que sonha com a cadeira presidencial, e mostrar a perda de força política que Paes vem sofrendo, já que a população carioca anda muito descontente com a gestão atual do alcaide.

A questão é mais extensa, pois o PDT tem Ciro Gomes candidato a presidente da República, e Kassab, presidente nacional do partido de Paes, que está com um pé na campanha de Ciro Gomes.

Forte poderá ficar o PDT, com dois palanques no Rio, o de Neves e o de Santa Cruz, a não ser que mais alguém dê uma de Paes, e não cumpra acordos. As portas do PL se fecharam para Paes e a do PDT, vai depender da paciência de Carlos Lupi.