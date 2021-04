Chefe do tráfico em Niterói é preso na Região dos Lagos

Apontado como uma das lideranças do tráfico em Niterói, o traficante conhecido como “01 do Mic” foi preso em Saquarema, na Região dos Lagos, nesta sexta-feira (2). A ação foi coordenada por policiais civis da 124ª DP (Saquarema).

De acordo com as investigações, o preso seria o líder da organização criminosa que controla o comércio de entorpecentes no Morro da Ilha da Conceição, o “Mic”, que fica na região Central da cidade. O acusado também foi o terceiro na hierarquia do tráfico na Favela da Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro, quando o traficante “Nem” comandava o tráfico de drogas na comunidade.

“Contra ele existem diversos procedimentos em andamento por crimes de associação e tráfico de drogas, tentativa de homicidio, organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, fraude processual, furtos, receptação, roubo, sequestre ou cárcere privado, rufianismo, entre outros delitos”, concluiu a Polícia Civil, por meio de nota.

Megaoperação

Uma megaoperação foi realizada em comunidades de Niterói, na manhã do dia 25 de março, contra denunciados por associação para o tráfico de drogas. A ação foi coordenada pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público Estadual (MPRJ), em conjunto com a 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

A investigação foi iniciada quando a equipe da 125ª DP estava na 76ª DP (Niterói). De acordo com o inquérito, foram identificados criminosos que compõem a hierarquia do tráfico no Morro da Ilha da Conceição (Mic), onde foram presas nove pessoas, bem como traficantes que atuam em outras comunidades de Niterói, como o Morro do Sabão, o Morro do Estado, o Morro do Palácio e o Morro do Cavalão.