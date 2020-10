Chefe do tráfico em comunidade da Engenhoca é preso após caçada da polícia

Foi preso na manhã de hoje (8), Everson Matheus Amâncio Timóteo, conhecido como Aranha, chefe do grupo criminoso que atua na Comunidade Coronel Leôncio, de acordo com informações da Polícia Militar. Agentes do 12º Batalhão (Niterói) patrulhavam rotineiramente pela Avenida João Brasil, no Fonseca, quando viram o suspeito, de 32 anos, em um moto Honda Titan 150 vermelha junto de outro homem. Foi feita pelos policiais uma tentativa de abordagem que resultou em uma perseguição já que a dupla acelerou o veículo sendo Everson preso somente na Rua Coronel Leôncio, na Engenhoca. Com o acusado foi apreendida uma pistola e 10 munições calibre 9 milímetros e um rádio transmissor.

Informações dadas aos agentes declaravam que homens em uma moto do modelo usado pela dupla estava realizando assaltos na área do Fonseca. Na rua onde a prisão de Aranha aconteceu outros suspeitos fugiram com a chegada da polícia assim como o condutor da moto usada também pelo acusado. O caso foi registrado na 76ª DP (Centro).