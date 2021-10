Chefe do tráfico é preso em cerco na Niterói-Manilha

Apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na cidade de São Gonçalo, o criminoso conhecido como “Anão” foi preso por policiais civis da 79ª DP (Jurujuba), na noite dessa quinta-feira (28), na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101). De acordo com as investigações, ele seria o chefe da organização criminosa na comunidade Três Campos, no Bairro da Trindade.

A captura aconteceu após a distrital receber informações de que ele estava tentando fugir do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, onde estava escondido. Na região, estava acontecendo uma operação da Polícia Militar. Havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Além disso, “Anão” também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

“Policiais colheram informações de inteligência que davam conta de que o criminoso estava fugindo de cerco policial. Além do mandado de prisão cumprido, ele também foi preso em flagrante por posse de arma”, explicou a delegada Raissa Celles, titular da 79ª DP.

Arma foi apreendida com o acusado – Foto: Reprodução

Os policiais montaram o cerco policial na altura de Neves da rodovia, onde ele passava de carro. Logo após a captura, o acusado foi conduzido à distrital. Na busca realizada em seu veículo foi encontrada uma pistola Glock, modelo G20, calibre .40S&W, carregada, com numeração suprimida e “kit” de rajada, transformando-a em arma automática.

Após as medidas de praxe, será encaminhado para a SEAP onde ficará à disposição da Justiça. Por fim, a delegada ressalta a importância da prisão, por conta da retirada das ruas de uma liderança do tráfico. Raissa Celles também frisa a necessidade de a população denunciar eventuais esconderijos de criminosos,

“Essa prisão é importante porque retira de circulação mais um chefe do tráfico de drogas. A Polícia Civil pede a colaboração da população para que denuncie a localização de criminosos e ocorrência de crimes”, concluiu.