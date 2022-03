Chefe do tráfico é preso em ação da PM na Zona Norte de Niterói

Um homem, apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade dos Sem Terra, na Ititioca, Zona Norte de Niterói, foi preso durante ação da Polícia Militar realizada na noite dessa quarta-feira (9), na localidade. Os policiais estavam à procura de uma mulher, supostamente foragida, quando conseguiram localizar o acusado.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe do Serviço Reservado (P2) mobilizou ação para cumprir um mandado de prisão contra uma mulher suspeita de organização criminosa. Os policiais foram a uma casa, apontada como esconderijo, e encontraram a suspeita.

A mulher e um homem, que também estava no imóvel, foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), onde foi realizada uma averiguação mais detalhada. Os policiais descobriram que o mandado contra a mulher estava revogado devido a um habeas corpus. No entanto, os militares foram surpreendidos quando descobriram a identidade do homem.

Na delegacia, foi descoberto que o conduzido é o traficante conhecido como “Baby” ou “Corujinha”, apontado como “frente” da organização criminosa da região. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por crime de homicídio. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao sistema penitenciário. A mulher foi liberada.