Chefe do tráfico da Ciclovia é detido

Agentes do serviço de inteligência (P2) do 12º Batalhão de Polícia Militar de Niterói (12º BPM-Niterói) realizaram, na manhã desse domingo (23), a prisão do chefe do tráfico da comunidade da Ciclovia. Os policiais também apreenderam farto material entorpecente.

O serviço de inteligência monitorou o gerente do tráfico da comunidade que fica em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. Conhecido com o vulgo ‘Gaspar’ o homem foi detido na Rua Dr. Duque Dias Siqueira, s/n no acesso à comunidade da Ciclovia.

O caso foi levado para a 76ªDP (Centro de Niterói), central de flagrantes da cidade.