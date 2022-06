Chaves de São Pedro abrem as portas da casa própria

Nesta quarta-feira (29) é celebrado o Dia de São Pedro e centenas de devotos foram ao mercado que leva o nome do santo, na Ponta d’Areia, Região Central de Niterói, para manifestar sua fé e agradecer milagres. Boa parte estava lá para agradecer ao “Porteiro do Paraíso” por ter ajudado a realizar o sonho da casa própria.

Durante as festividades, as “chavinhas de São Pedro” são vendidas aos fiéis por um valor simbólico. A aposentada Maura Leite afirmou que, décadas atrás, antes de uma procissão, comprou uma e pediu ao santo para que a tirasse do aluguel. Tempo depois, ela afirma ter conseguido adquirir uma casa. Desde então, anualmente, ela faz questão de agradecer pela intervenção.

“Sou devota de São Pedro. Ele tem feito muitos milagres na minha vida,. Um desses é eu ter uma casa para morar. Morava de aluguel. Quando fui á procissão, há muito tempo, fiz o pedido para ele interceder a Jesus Cristo. Até hoje nunca faltou casa para mim. Todo ano eu venho. Agora mesmo estava agradecendo a ele. É muito poderoso, muito milagroso”, disse.

Fotos: Vítor d’Avila

O profissional autônomo Sebastião Gonçalves, que durante as festividades vende as tradicionais “fitinhas de São Pedro”, possui relato semelhante ao de Maura. Ele também demonstrou felicidade com o grande público presente no Mercado de São Pedro, boa parte formado por pescadores que fornecem peixes aos boxes.

“Estou vendendo as fitinhas de São Pedro. Venho todo o ano e sempre vendo, graças a Deus. Os pescadores têm vindo bastante. Sou devoto e ele tem feito muitos milagres na minha vida. Comprei uma casa, comprei um carro. Que todos tenham sempre muita saúde e muita paz”, afirmou.

Fotos: Vítor d’Avila

Sônia Baldi é voluntária da Paróquia Sagrados Corações de Jesus, que fica na Ponta d’Areia e cuida da parte litúrgica das festividades no mercado. Neste ano, ela ficou responsável por vender as “chavinhas” pelo preço simbólico de R$ 3. Ela explicou sobre a tradição do item.

“Vendo essa chave aqui há mais de dez anos, quando tem festa. Muitas pessoas têm dado testemunhos de que tem recebido muitas graças com compras de imóveis, principalmente. É um valor simbólico, mas é muito abençoado por Deus. Geralmente as chaves são levadas na carteira. Estou muito feliz de ver toda essa gente aqui”, contou.

Padroeiro dos Pescadores

Além de “Porteiro do Paraíso”, São Pedro é “Padroeiro dos Pescadores”, que, por sua vez, costumam demonstrar devoção pelo santo. Entre eles está Sérgio da Conceição. O pescador afirmou que o trabalho no mar está complicado, prejudicado pelo lixo e pelas traineiras ilegais. Ele se emocionou ao dizer que pediu ao padroeiro para que a situação melhore.

“Quando a gente está no mar ele é nossa proteção, nossa devoção. A pesca está complicada. Muito lixo, muita traineira arrastando tudo e os pequenininhos vão empurrando com a barriga, só Deus sabe. O que mata a gente também é o preço da gasolina. Pedi a ele que tudo melhore. Há uns 30, 40 anos atrás não tinha comprador. Agora tem comprador, mas não tem peixe”, relatou emocionado.

Roteiro

Às 10h foi realizada a missa em ação de graças, no interior do mercado, em homenagem a São Pedro. Na sequência, às 11h, foi acontece a procissão, na qual a imagem do santo circula pelas ruas no entorno do mercado.