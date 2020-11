Chargista será enterrado agora à tarde em Petrópolis

Está marcado para esta tarde no Cemitério de Itaipava, em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, o sepultamento do chargista Lanfranco Aldo. Conhecido como Lan, o renomado profissional faleceu na noite de ontem por conta de uma pneumonia e uma infecção urinária. O italiano da cidade de Montevarchi, Toscana, chegou no Brasil os quatro anos, cresceu no Uruguai e passou os seus últimos momentos de vida no Hospital da Beneficência Portuguesa, na Região Serrana. Ele viveu por 40 anos em Petrópolis, foi casado por 60 anos com Olívia Marinho, ex-passista de uma escola de samba. Integrava a velha guarda da Portela, escola de samba do coração.

O artista trabalhou em jornais da América Latina e da França. Aldo passou pelo jornal O Globo por um breve período e pelo jornal do Brasil onde ficou por 33 anos. Dentre os seus trabalhos de destaque estão uma caricatura do político Carlos Lacerda como um corvo. Posteriormente o animal virou imagem de campanha de Lacerda. A arte foi divulgada no jornal Última Hora. O chargista retratou também músicos brasileiros em uma coleção com 80 caricaturas levadas há três anos para a Casa UBC, pertencente a União Brasileira de Compositores.

De acordo com o colega de profissão Chico Caruso, foi Lan o responsável pela sua chegada ao Rio e a abertura do caminho para o estrelato dos chargistas Henfil e Ziraldo. O artista tinha como traços marcantes as curvas e como personagens preferidas mulheres, especialmente negras, além da sua paixão pela noite carioca.