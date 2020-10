Chapa Serafini-Josiane (PSOL) tem assistência à população em situação de rua no plano de governo

A chapa majoritária de Niterói composta pelos educadores Flavio Serafini e a vice Josiane Peçanha (PSOL) percorreram nesta sexta-feira (16) a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro, para conversar com moradores de rua. Mesmo não sendo eleitor, esse público tem a atenção da dupla. Entre as propostas que constam do programa de governo de Flavio e Josiane para a Assistência Social inclui a garantia de 5% do total da arrecadação municipal para esta área até 2023.

“A Prefeitura não garante uma política de segurança alimentar e nutricional para a população em situação de rua fora de abrigo. A Secretaria de Assistência Social, inclusive, fez uma campanha “contra a esmola” que ainda dificultou a doação de alimentos a essas pessoas”, disparou o cabeça da chapa majoritária, lembrando que parte dessa população participa do mercado informal de trabalho como vendedores ambulantes.