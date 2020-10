Chapa niteroiense Felipe Peixoto & Bruno Lessa apresenta planos para trânsito e segurança

Felipe Peixoto (PSD) e seu candidato a vice-prefeito, o vereador Bruno Lessa (DEM), reservaram a manhã de hoje (14) para panfletar na Praça Arariboia, em frente à estação das barcas do Centro. Aos passantes, Bruno detalhou algumas de suas propostas de governo para o trânsito e o transporte da cidade, como a criação do corredor exclusivo de ônibus ligando Charitas ao Centro.

“No nosso governo, iremos acabar com esse trânsito caótico. Primeiramente, ampliaremos o horário do Bilhete Único Municipal, modernizaremos o corredor viário da Alameda, construiremos quatro terminais de integração regional de ônibus, além de atendermos a uma demanda antiga da população: ar-condicionado em 100% dos ônibus municipais”, frisou o vice.

A agenda do dia contou ainda com visita ao bairro do Fonseca e uma reunião com lideranças comunitárias no Largo da Batalha. O prefeitável reafirmou o compromisso com a Zona Norte e prometeu dar continuidade ao programa Niterói Presente e concluir a obra da Delegacia de Homicídios.

“A primeira coisa que faremos quando eleitos é botar o que já existe para funcionar. Vamos cuidar das ruas, dos parques e pracinhas, da limpeza e da iluminação pública. Iremos firmar uma parceria com o Governo do Estado para instalar no Barreto um posto de atendimento da 78ª DP e os moradores não precisarem ir ao Fonseca para registrar suas ocorrências”, concluiu Felipe.