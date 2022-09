Neste feriado da Independência (7), o céu está parcialmente nublado com previsão de chuva ao final do dia. O início da manhã em Niterói é frio com mínima de 15 °C e ao longo do dia máxima chega aos 27ºC.

No decorrer do dia ventos fracos a moderados deixarão o tempo instável na cidade com aumento da nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de chuva fraca a moderada no período da noite.