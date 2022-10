Cesta básica consome mais de 65% da renda de quem ganha salário mínimo

Aumento de alimentos e bebidas pode variar 50% entre mercados

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em agosto houve uma diminuição do valor do conjunto dos alimentos básicos em algumas capitais onde realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos.

Ao comparar o custo dos alimentos básicos com o salário mínimo atual de R$ 1.212,00, após o desconto previdenciário de 7,5%, o trabalhador compromete em média, mais de 66% do seu rendimento para comprar alimentos básicos à necessidade humana. Em julho de 2022, o percentual foi de 67,83%, e, em agosto de 2021, ficou em 63,93%.

O conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo em cidades como São Paulo onde a cesta básica custa R$ 749,78 e no Rio de Janeiro R$ 717,82.

Entre julho e agosto, as reduções mais expressivas ocorreram em Recife (-3,00%), Fortaleza (-2,26%), Belo Horizonte (-2,13%) e Brasília (-2,08%). A alta de 0,27% foi registrada em Belém.

Porém mesmo com a queda de nas cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 539,57) e João Pessoa (R$ 568,21).

Esta elevação nos preços é a maior desde o Plano Real, em 28 anos é a primeira vez que a inflação dos alimentos fica tão alta. Não é difícil comprovar a carestia, basta conferir os preços nas prateleiras dos principais supermercados.

O leite pode ser encontrado por R$ 8,49; o feijão de R$ 6,49 a R$ 7,99. O óleo de soja custa R$ 8,66; uma dúzia de ovos R$ 10,29; arroz R$ 22,21 e o precioso café chega às prateleiras no valor de R$ 19,99.

A busca por preços melhores faz o consumidor andar por diversos mercados. É o caso da cuidadora de idosos Nair Silva, 62 anos, que diz pesquisar muito antes de comprar qualquer alimento “está tudo muito caro, não posso entrar no primeiro estabelecimento e fazer as compras do mês. Agora compro por semana aquilo que é necessário ou que está em falta na minha dispensa. Mas sempre aproveitando as promoções e pesquisando muito.”

Outro vilão é o preço das carnes. A carne de segunda está em R$ 30,00 o quilo. A recomendação do Procon ao consumidor, neste quadro, é pesquisar os preços. As variações nos mercados podem chegar a até 50%.