Cervejarias do RJ se preparam para prêmio Lata Mais Bonita do Brasil 2022

Promovido pela Abralatas, mais de 100 cervejarias podem participar do evento

As inscrições já estão abertas para a segunda edição do Prêmio Lata Mais Bonita do Brasil, realizado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas). O prêmio tem como objetivo estimular a criatividade de cervejarias de todo o País, que, a cada ano, encantam os consumidores. com rótulos coloridos e ousados.

No total, o Brasil conta com 1.549 cervejarias, sendo 110 delas cadastradas no estado do Rio, segundo o último Anuário da Cerveja publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Atualmente, mais de 60% da cerveja produzida no país é envasada em latinha de alumínio, o que torna o evento um mar de rótulos coloridos e ousados.

“A 1ª edição do Prêmio buscou reconhecer o trabalho primoroso que vem sendo feito pelas cervejarias nacionais”, explica Cátilo Cândido, presidente executivo da Abralatas. “Para esta segunda edição e pelo que temos acompanhado ao longo do último ano, estamos apostando em rótulos ainda mais criativos”, comentou.

Na primeira edição do prêmio, entre as micro e pequenas cervejarias, a Three Monkeys Beer, localizada no Rio de Janeiro, foi uma das finalistas com a cerveja Flavius I’m Sour.

Os vencedores serão escolhidos por um experiente corpo de jurados que terá, nesta edição, o Designer e Tatuador Rafo Castro, Michele Monteiro Diretora da FSB Design.

Para participar do concurso é preciso que as cervejarias sejam proprietárias intelectuais e industriais do design de seus rótulos e ter circulado no Brasil de 2020 até a data de término das inscrições, 05 de outubro.

As inscrições são gratuitas, e podem ser realizadas no site https://latamaisbonita.com.br /