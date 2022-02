Cerco policial na Niterói-Manilha termina com dupla presa em flagrante

Um cerco policial, em plena Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), terminou com a prisão de dois suspeitos, nesse domingo (27), na divisa entre Niterói e São Gonçalo. Segundo informações da Polícia Militar, os acusados tinham cometido um roubo de carro na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro.

A prisão foi coordenada por policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo). A unidade recebeu informação de que os suspeitos estavam passando pela Praça do Pedágio, na Ponte Rio-Niterói, seguindo em direção à Niterói-Manilha. Os militares, com apoio das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), fizeram estreitamento de pista na altura de um hipermercado.

Após congestionarem o trânsito, os agentes conseguiram fazer a abordagem ao carro, modelo Renault Fluence. Dentro do automóvel, estavam os dois suspeitos. Um deles, de 25 anos, tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e lesão corporal; já o outro, de 26 anos, tinha uma anotação por roubo além de um mandado de prisão em aberto.

Com a dupla, foi encontrado um revólver calibre 38. Os suspeitos receberam voz de prisão. A arma que estava com eles foi apreendida e o carro, roubado pelos acusados, foi devolvido ao proprietário. O caso foi registrado pela 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região.