Cerco policial acaba com homem baleado no Morro do Castro

Um suspeito de tráfico de drogas foi baleado, na noite dessa quarta-feira (17), em confronto com policiais militares, na comunidade do Morro do Castro, divisa entre Niterói e São Gonçalo, no bairro Tenente Jardim. O acusado foi identificado, socorrido e segue internado.

Segundo informações do 7º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do batalhão estava em ação de patrulhamento pela Rua Dr. March, próximo a um dos acessos à comunidade, quando suspeitou da movimentação de um homem. Ao notar que seria abordado, o suspeito tentou fugir, enquanto atirava contra os militares.

Os agentes revidaram e houve confronto. Após os tiros cessarem, a equipe do GAT montou um cerco e conseguiu localizar o suspeito, que havia sido atingido por um tiro. O acusado foi identificado, tem 32 anos, e foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo. Ele passou por cirurgia e permanece internado sob custódia na unidade de saúde.

Os policiais informaram que, com o suspeito ferido, foram encontradas uma pistola calibre 9mm, aparelho de rádio transmissor e drogas. Contabilidade feita pelos militares do GAT apontou que havia 473 trouxinhas de maconha, 91 pinos de cocaína e nove pedras de crack. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 73ª DP (Neves), que registrou a ocorrência.