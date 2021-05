Cercamento eletrônico de Niterói ajuda na recuperação de carro clonado

Agentes que atuam no call center do número 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), receberam na tarde de sexta-feira (7), através do cercamento eletrônico, um alerta sobre um veículo Peugeot cor azul, que constava como envolvido em furto de estabelecimentos comerciais na área da 59ª DP (Duque de Caxias).

A tecnologia permitiu que, em questão de segundos, os dados pudessem ser confrontados e desencadeada uma ação para recuperação do veículo. Quando o alerta registra alguma irregularidade após a verificação das placas de veículos, agentes do Cisp imediatamente acionam a força policial mais próxima.

Nesse caso, o carro foi abordado e recuperado por agentes do Programa Niterói Presente, totalmente custeado pela Prefeitura de Niterói. O caso aconteceu no Centro de Niterói, na Rua Marquês do Paraná. Durante a abordagem, os agentes constataram que o chassis do carro havia sido adulterado. O veículo foi apreendido e encaminhado ao Pátio Legal.

Os suspeitos foram qualificados no artigo 311 do Código Penal. O caso foi registrado na 76ª DP.