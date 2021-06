Centros de arte e cultura reabrem com respeito aos protocolos sanitários

Seguindo todos os protocolos de saúde contra a Covid-19, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Cultura, reabrirá a Biblioteca Professora Rilma Alvarenga Rodrigues, em Nova Cidade; a Biblioteca Joaquim Manuel de Macedo e a Escola de Artes e Ofícios Profº Washigton Luiz José da Costa, ambas no Centro. Reabre também o telecentro da Estação Cidadania, em Nova Cidade. A reabertura foi possível devido à cidade estar na bandeira Laranja, que autoriza o funcionamento dos centros de arte e cultura, respeitando a limitação de 50% do público, dentre outras diretrizes.

As bibliotecas funcionarão na modalidade de atendimento presencial para consulta e pesquisa dentro das unidades com duas pessoas por vez e empréstimo de livros. E, também, de maneira online para agendar empréstimo de livros. Elas abrem para o público de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O Telecentro da Estação Cidadania conta com um espaço digital para pesquisas e trabalhos, e funcionará também de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A Prefeitura de Itaboraí informa que os setores esportivos da Estação Cidadania voltarão com as atividades, em data a ser divulgada.