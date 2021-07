Centro Referência em Economia Solidária de Niterói comemora dois anos

O lugar conhecido como Casa Paul Singer, que é o primeiro centro público municipal de referência em economia solidária no Estado do Rio comemora dois anos na próxima segunda-feira (25). O local foi inaugurado pela Prefeitura de Niterói, em 2019 como um espaço de acolhimento, formação, capacitação e orientação aos empreendedores da economia solidária, cooperativas e associações, que recebe trabalhadores de Niterói e de municípios vizinhos.

A programação se estende por toda semana, de forma virtual ou presencial. Para participar das oficinas é necessário fazer inscrição pelo e-mail coordena.ecosol@gmail.com ou pelo número (21) 99038-4409. As oficinas acontecem na Casa Paul Singer, localizada na Avenida Amaral Peixoto, 901, no Centro de Niterói.

O Secretário Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Vilde Dorian, destaca que a Casa Paul Singer é um espaço de impulsionamento da política de economia solidária.

“O Centro Municipal de Referência em Economia Solidária Paul Singer é um espaço de impulsionamento desta política tão cara à nossa secretaria e à nossa gestão. Comemorar os dois anos desse equipamento é também celebrar a exitosa parceria entre o Poder Público e o Fórum Municipal de Economia Solidária. Teremos uma semana de atividades para celebrarmos a possibilidade de uma outra economia e finanças solidárias ”, comemora o secretário.

A Casa Paul Singer conta com um espaço de comercialização, onde diversos produtores podem expor e vender seus produtos feitos de maneira artesanal, como roupas, mel, sabonetes, itens de casa etc. Além disso, o local possui uma sala de atendimento psicossocial e uma área destinada ao Fórum de Economia Solidária, sendo gerenciada de maneira compartilhada, com recursos de convênio firmado com o Ministério do Trabalho/Secretaria Nacional de Economia Solidária.

Maicon Carlos, coordenador de Economia Solidária, reforça que a Casa é uma referência em todo o País.

“A Casa Paul Singer é uma referência, não só no Estado do Rio, como no Brasil. É resultado do esforço e da luta dos trabalhadores da economia solidária organizados na cidade, mas também, da sensibilidade do governo, passado e do atual, com a causa”, disse Maicon.

PROGRAMAÇÃO

– Segunda, dia 26/07

16h – Live de aniversário de dois anos do Centro Público de Referência em Economia Solidária Paul Singer com o Secretário de Assistência Social e Economia Solidária Vilde Dorian

Transmissão pelas redes da @smases e do Fórum de Economia Solidária de Niterói

– Terça, dia 27/07

13h – Oficina de tear com Marilda Bravo

– Quarta, dia 28/07

13h – Oficina de Pet com Cris Santos

16h – Live com as mulheres negras da economia solidária em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha, transmitida nas redes da @smases, do Fórum de Economia Solidária e no canal da Casa da Utopia

– Quinta, dia 29/07

11h – Inauguração das salas de leitura e de oficinas com o Prefeito Axel Grael e o Fórum de Economia Solidária

– Sexta, dia 30/07

13h – Oficina de velas com Telma Tavares

O Centro Público de Referência em Economia Solidária leva o nome de Paul Singer em homenagem ao professor e ex-secretário Nacional de Economia Solidária, uma referência na luta por uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. Sua obra segue sendo lida e debatida em todos os espaços onde a economia solidária está presente, sendo uma alternativa econômica que valoriza o desenvolvimento local, a autogestão, respeita o meio ambiente, valorizando a vida, o comércio e o preço justo.

Entre os profissionais atendidos pela Casa da Economia Solidária Paul Singer estão produtores e comerciantes de orgânicos, pescadores artesanais, marisqueiros, maricultores, catadores de material reciclável, cooperativas de reciclagens, artesanato, moda, decoração, arte, gastronomia, bebidas artesanais, cultura, literatura, agricultura familiar, serviços diversos, entre outros.



Quem tiver interesse no cadastramento deve se dirigir ao Centro Público de Economia Solidária Casa Paul Singer, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 901 – Centro. Mais informações pelo telefone 2717-8350 ou pelo e-mail coordenaecosol@gmail.com.