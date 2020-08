Centro recebe nova fase de sanitização

A sanitização nas ruas de Niterói, com mesma tecnologia usada na China, entrou em mais uma fase. Vários bairros e ruas da cidade receberam o quaternário de amônia de 5ª geração, e no próximo domingo (9) os agentes da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) vão fazer a higienização nas ruas do Centro, quando o movimento de pedestres e motoristas é menor. Ao todo são três equipes que fazem a limpeza na cidade com um caminhão pipa e dois ajudantes em cada, além de outros funcionários prestando apoio.

Niterói foi a primeira cidade do Rio de Janeiro a fazer a sanitização de todos os bairros e das principais comunidades utilizando o quaternário de amônio de quinta geração. A ação está sendo reforçada pelo município em pontos onde há maior circulação. “Nunca deixamos de fazer essa sanitização e as equipes estão realizando essas ações nos lugares que têm mais circulação de pessoas. Além disso as comunidades também passam pelo processo até onde o caminhão consegue entrar. Icaraí, Centro, Santa Rosa e a Região Oceânica são os lugares com maior número de circulação. Em dias de chuva também não conseguimos manter esse processo”, contou o presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes Garcia.

A Companhia de Limpeza Urbana informou que na última semana foi novamente realizada nos bairros de Icaraí, Santa Rosa, São Francisco, Pé Pequeno, Teixeira de Freitas e Caramujo (Fonseca), Piratininga, Boa Viagem e Centro. Na segunda (03) os caminhões da Clin percorreram ruas pelo Fonseca, por onde continuarão ao longo da semana, e a orla da Praia de Icaraí. No domingo, eles retornam ao Centro para dar continuidade ao trabalho, aproveitando o dia de menor de circulação de pessoas no bairro.

O produto age como uma película que mata os micro-organismos que estão no local (vírus, bactérias, fungos e ácaros) e forma uma camada protetora que mantém o local desinfetado de três a seis meses, dependendo da circulação de pessoas.