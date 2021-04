Centro Histórico de Itaboraí será revitalizado

O secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, e a primeira-dama do município, Pamela Delaroli, receberam a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros. No encontro, eles acertarem os detalhes dos projetos de reforma e revitalização do circuito histórico da Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.

De acordo com a Prefeitura de Itaboraí, o circuito histórico da Praça Marechal Floriano Peixoto é composto pelos imóveis históricos da Igreja São João Batista, Casa de Câmara e Cadeia, Teatro Municipal João Caetano, Palacete Visconde de Itaboraí (antigo fórum e atual sede da Prefeitura), Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres e pela Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo.

“Nesses primeiros meses de trabalho, a Prefeitura de Itaboraí fez um esforço conjunto enorme para devolver patrimônios importantes para a cidade. Também avançamos nos projetos de restauração e levantamento dos documentos históricos”, esclareceu o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa.

“Estou encantada com tudo. Não imaginava, que além da riqueza arquitetônica, Itaboraí também guardava um acervo fantástico como esse. Certamente, vamos continuar trabalhando juntos para buscar os recursos necessários para concluir esses projetos. Temos que disponibilizar tudo isso para o público em geral”, completou a secretária de estado, Danielle Barros.

Além dos prédios históricos tombados da Praça Marechal Floriano Peixoto, a secretária aproveitou para conhecer a nova sede da Secretaria Municipal de Cultura, a Casa Paulina Porto, que também abriga o Centro de Memória da cidade, e que, em breve, terá um espaço reservado para instalação da primeira livraria do município. Através do ‘Programa Mais Leitura’, da Imprensa Oficial do Estado, o projeto visa democratizar o acesso à literatura com livros a preços acessíveis.