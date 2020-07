Centro de Triagem Covid em Rio Bonito registra mais de 300 atendimentos em uma semana

Em uma semana de funcionamento, o Centro de Triagem Covid registrou 341 atendimentos desde que inaugurou, na sexta-feira (3). No primeiro dia, foram feitos 9 atendimentos, já na sexta-feira (10), 56 pacientes passaram pelo atendimento médico. Na quinta-feira (9), foi o dia com mais movimento da semana, 73 pessoas estiveram na unidade. Nesses sete dias, os profissionais do Centro de Triagem fizeram 93 testes para coronavírus, destes, 39 tiveram o resultado positivo. A unidade ainda fez duas transferências de pacientes para o Hospital Regional Darcy Vargas de pacientes que precisavam de mais atenção.

Durante esses primeiros sete dias, o número de atendimentos apresentou oscilações, como de segunda-feira (06) para terça-feira (07), com 42 e 63, respectivamente; e entre os dias 8, 9 e 10, com 49, 73 e 56 atendimentos, cada.

Para o coordenador do Centro de Triagem Covid, Jefferson Barrozo, ainda é cedo para analisar os números de atendimento e formar um padrão comportamento dos pacientes.

“Acho que nesse momento é precipitado fazer qualquer tipo de análise dos números de atendimento, pois só estamos com uma semana de abertura. O que vimos até agora, é que as pessoas começaram a vir porque ficaram sabendo que estava funcionando. Nas próximas semanas, conseguiremos avaliar melhor o fluxo e a demanda dos atendimentos”, disse Jefferson que pede ainda que as pessoas procurem diretamente o pronto socorro do Hospital Regional Darcy Vargas, “se o paciente estiver mais grave, com desconforto respiratório ou cansaço extremo”.