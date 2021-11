Centro de treinamento será inaugurado durante o Saquarema Surf Festival

De acordo com informações divulgadas pela organização do WSL Latin America, a edição 2021 do Saquarema Surf Festival, que acontecerá no período de 15 a 21 de novembro na praia de Itaúna, também marcará a inauguração do Centro de Treinamento Leo Neves, um projeto social dedicado ao atendimento gratuito de atletas amadores com idade entre 10 e 20 anos. A iniciativa pretende valorizar o talento dos jovens surfistas locais, possibilitando acesso a treinamentos especializados, fundamentais para o desenvolvimento de habilidades que garantam alto desempenho competitivo.

O Centro de Treinamento Leo Neves funcionará na Praia de Itaúna, palco da etapa brasileira do World Surf League Championship Tour desde 2017. A estrutura é um equipamento multidisciplinar onde serão oferecidas vagas para alunos em vulnerabilidade social que receberão, além de treinamentos específicos, alimentação, aulas de inglês, acompanhamento clínico, fisioterápico, psicológico, nutricional e assistência social.

Saquarema Surf Festival

O Saquarema Surf Festival é um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar uma etapa do WSL Qualifying Series e seletivas sul-americanas para os mundiais das categorias Pro Junior e Longboard, todas para homens e mulheres competirem na Praia de Itaúna. O evento é uma realização da prefeitura de Saquarema e conta com apoio da Quiksilver, ROXY, 51 ICE, apoio da Orthopride, Stanley Brasil e parceria da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), Associação de Surf Saquarema, MegAçaí e Ricosurf.com. O festival será transmitido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo aplicativo da WSL.

De acordo os organizadores, o evento já possui 247 inscritos nas seis diferentes categorias da competição. Esse ano, o Saquarema Surf Festival será realizado em memória ao bicampeão brasileiro Leo Neves, que faleceu em 2019, enquanto competia nas mesmas ondas da Praia de Itaúna onde acontecerá o evento.