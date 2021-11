Centro de Treinamento de Surf Léo Neves é inaugurado em Saquarema

O bairro Itaúna, em Saquarema, ganhou um Centro de Treinamento de Surf Léo Neves que irá atender atletas iniciantes, profissionais e semiprofissionais. O local foi construído para ter fácil acesso a portadores de deficiência e seguiu padrões arquitetônicos que respeitam o meio ambiente. Alunos em vulnerabilidade social terão vagas com direito a treinamento, alimentação, aula de inglês, acompanhamento clínico, fisioterápico, psicológico, nutricional e assistência social.

Fotos: Prefeitura Saquarema

A inauguração contou com presença de representantes do WSL (World Surf League) e autoridades do município de Saquarema como a prefeita Manoela Peres e o secretário de esportes municipal Rafael Badá.

“O centro de treinamento de surf Léo Neves é um grande equipamento esportivo que vai formar atletas de alto rendimento. Saquarema que já é reconhecida como Capital Nacional do Surf se consolida no cenário internacional com o primeiro centro de treinamento público do esporte.” Afirmou o secretário de esportes Rafael Badá.

O nome do Centro de Treinamento é em homenagem ao Leonardo Neves, grande surfista saquaremense que representava o município nacionalmente e internacionalmente. Léo faleceu ao sofrer um mau súbito enquanto disputava a etapa final da Tríplice Coroa Saquarema, no Point de Itaúna, em novembro de 2019.

Durante a cerimônia de inauguração ocorreram homenagens para o atleta com amigos e familiares presentes.