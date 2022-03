Centro de Referência em Autismo de São Gonçalo abre inscrição

Para atender a população que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Prefeitura de São Gonçalo, por intermédio da Secretaria de Educação, abrirá a inscrição para o sorteio público para vagas no Centro de Referência em Autismo Marlene Felício Faria, no Centro. As inscrições podem ser realizadas de 23 de março a 5 de abril, exclusivamente online pelo site www.saogoncalo.rj.gov.br. A publicação da relação de inscritos se dará através do Diário Oficial, no dia 8 de abril.

Serão disponibilizadas 150 vagas, distribuídas da seguinte forma: 100 vagas para alunos da rede pública municipal de ensino de São Gonçalo; 50 vagas para alunos que não são da rede pública municipal de ensino de São Gonçalo e 20 vagas para cadastro de reserva, sendo 10 vagas para alunos da rede e 10 para alunos que não são da rede.

As vagas serão preenchidas através do sorteio público que será realizado no dia 13 de abril, às 10h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, e será disponibilizado um link nas redes sociais para acompanhamento do sorteio em tempo real. Para os responsáveis que quiserem acompanhar presencialmente, serão disponibilizada 50 vagas no auditório por ordem de chegada.

Após o sorteio, haverá registro dos nomes contemplados em livro de ata do Centro de Referência em Autismo Marlene Felício Faria, que será utilizado no período da matrícula. A publicação da relação dos sorteados para as vagas imediatas e de cadastro de reserva se dará através do Diário Oficial do Município, no dia 14 de abril.