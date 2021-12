Centro de referência do autista faz exposição com obras de alunos

Para encerrar suas atividades do ano, o Centro de Referência Municipal em Autismo Professora Maria José da Silva Rodrigues, no Gradim, realizou, na segunda-feira (13), uma exposição de arte, com pintura e esculturas feitas por alunos e uma Cantata, com crianças da unidade, que contou com músicas com tema de Natal.

O Centro de Referência atende a 119 pessoas, a partir dos 3 anos, sem limite de idade, e conta com salas de recursos, de fisioterapia, de música e de artes, além de atendimento com nutricionistas, psicólogos, psiquiatras e dentistas.

“A arte faz o autista se apresentar como ser autentico, trazendo a sua voz neste mundo, quebrando tabus como limitações, rigidez, e possibilitando também a compreensão de sentimentos”, comentou a diretora Evelin Bastos.

Camile Martins é mãe do Heitor, de 6 anos, e conta que, há 2 anos, a vida do filho começou a mudar. Desde que ele entrou para o Centro de Referência, ele expandiu sua capacidade de socializar e ficou mais comunicativo.

“Quando ele chegou aqui, ele sentava aqui e ficava quietinho, interagindo com outras crianças, isso melhorou a socialização, a comunicação e o desenvolvimento dele. O trabalho de Educação Física que ele faz aqui melhorou também a timidez dele, ele ficou menos introspectivo. Ele ama vir para cá, fica contando os dias para chegar a segunda-feira para vir para cá”, explicou Camile Martins.