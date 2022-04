Centro de Operações Rio divulga esquema da cidade para os desfiles das Escolas de Samba

O Centro de Operações do Rio (COR) divulgou informações em uma coletiva de imprensa explicando o esquema de funcionamento da cidade, durante os dias de desfiles na Sapucaí e Intendente Magalhães. O objetivo foi orientar a população sobre o funcionamento dos serviços públicos no Rio, durante os dias dos Desfiles das Escolas de Samba.

Estiveram presentes na coletiva o presidente da Riotur – André Duarte, o chefe executivo do COR – Alexandre Cardeman , o secretário de saúde da Prefeitura do Rio – Rodrigo Prado, o gerente do Procon Rio – Leonardo Câmara, o presidente da Comlurb – Flávio Lopes, o secretário de ordem pública – Breno Carnevalle, o Inspetor Geral da Guarda Municipal – Ricardo Soares eo Presidente da SetRio – Joaquim Diniz.

Durante a coletiva, cada representante apresentou as soluções da prefeitura para minimizar os impactos causados pelo evento e orientar aos turistas e moradores quais procedimentos serão tomados durante os dias de desfiles.

Segundo o chefe executivo do COR, Alexandre Cardeman, todo esse planejamento é fruto de um trabalho integrado de três meses com os órgãos públicos, agências e a Liesa, para fazer um planejamento operacional bem acertado e para que tudo dê certo.

“Vamos ter monitoramento 24h por dia em todas as regiões do evento, além de termos a partir da próxima segunda-feira (18), o deslocamento dos carros alegóricos pela cidade,o que poderá impactar no trânsito do Rio na próxima semana” disse Alexandre Cardeman.

Para quem vai à Sapucaí, a programação no Sambódromo terá nos dias (20 e 21) de abril os desfiles da Série Ouro – Antiga Série A, na sexta e sábado (22 e 23) o desfile do Grupo Especial. Já no domingo, (24), será a vez das Escolas de Samba Mirins, na terça-feira, 26 terá a apuração dos desfiles e no sábado (30), o Desfile das Campeãs.

Já para os que desejarem assistir aos Desfiles na Intendente Magalhães, o cronograma terá na sexta-feira (22), Série Bronze, na sexta-feira e sábado (29 e 30) a Série Prata. Já no Terreirão do Samba os presentes poderão aproveitar os eventos entre os dias (20 e 23) e no sábado (30).

De acordo com o secretário de saúde Rodrigo Prado, o Sambódromo contará com sete postos pré-hospitalares, 32 leitos, sendo oito de suporte avançado, localizados em pontos estratégicos como, concentração, nos setores 2, 7,8,10 e 11 e na Apoteose.

O esquema contará ainda com 71 profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de dezesseis ambulâncias no dia dos desfiles principais e outras dez no dia das Escolas Mirins. A Intendente Magalhães contará com um posto médico e quatro ambulâncias e o Terreirão do Samba com dois postos médicos e quatro ambulâncias.

Rodrigo Prado enfatizou também a importância das pessoas apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para que possam ter acesso aos locais dos eventos.

“O passaporte vacinal será exigido no Sambódromo, Terreirão do Samba e Intendente de Magalhães para que as pessoas tenham acesso a esses locais. Estamos com uma cidade monitorada e faremos cercos para que todos que acessem aos locais dos desfiles e ao Terreirão do Samba estejam devidamente vacinados, disse Rodrigo Prado.

De acordo com o secretário de ordem Pública, Breno Carnevalle a guarda municipal contará com 3072 profissionais, sendo 512 para cada dia. Quarenta agentes para fiscalizar os oitenta ambulantes e mais trezentos profissionais por dia para atuarem exclusivamente no apoio ao trânsito. Já na Intendente Magalhães serão 44 profissionais em cada dia de evento.

O trânsito da cidade também sofrerá alterações. De acordo com o presidente da SetRio, Joaquim Diniz, os motoristas devem ficar atentos aos desvios no trânsito durante os dias de desfiles. As linhas de ônibus em direção ao Centro, que vierem das Zonas Norte e Oeste, deverão realizar o desvio em Rio Comprido. Já os ônibus que virão da Zona Sul, utilizarão a pista lateral da Presidente Vargas. sentido Francisco Bicalho.

Os trens no dia 21 de abril terão a sua grade de circulação regular e durante a madrugada, trens extras farão o trajeto para que espectadores e desfilantes possam voltar às suas casas. O VLT funcionará das 6h à meia-noite com intervalos entre 10 e 20 minutos. Já o BRT entre os dias 20 e 24 de abril, terá o esquema funcional de sábado

“A melhor alternativa para chegar tanto no Sambódromo, quanto na Intendente Magalhães é a utilização do transporte público. Durante os dias de Desfile na Marquês de Sapucaí o metrô funcionará 24h sem interrupção. A orientação que damos é que quem for aos setores pares deve saltar na estação Praça Onze e para quem for assistir nos setores ímpares, deverá desembarcar na estação Central do Brasil”, ressaltou Joaquim Diniz.

O Procon informou que vai disponibilizar um plantão 24h para atender moradores e turistas, além de fiscalizar os comércios contra propagandas enganosas e ilegais. A Comlurb vai aumentar o seu efetivo com varredeiras e quase 500 garis para a limpeza na região em torno dos locais dos desfiles.