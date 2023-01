Centro de Niterói recebe ação de abordagem especializada

Em ação conjunta com a Clin e a Guarda Municipal, equipe da Assistência Social oferece acolhida e acesso aos serviços socioassistenciais à população em situação de rua



A Prefeitura de Niterói realizou mais uma ação integrada na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, uma das mais movimentadas da cidade, para oferecer acolhimento nos abrigos municipais para pessoas em situação de rua. Na tarde desta terça-feira (24), estiveram juntos agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e da Guarda Municipal. As equipes especializadas podem ser acionadas pelos números (21) 97197 – 9366 (diurno) ou (21) 97287-3643 (noturno). Na ação de hoje, 12 pessoas foram abordadas.

A ação é contínua e acontece rotineiramente no dia a dia dos agentes da SMASES, compostas por assistentes sociais e técnicos. As equipes fazem ronda nos locais de maior fluxo de pessoas em situação de rua com o objetivo de oferecer acolhida e os serviços socioassistenciais à população vulnerável que fica por diversas regiões da cidade.

A Prefeitura de Niterói possui uma rede de atendimento para população em situação de rua que conta com equipes de abordagem social especializada, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e cinco unidades de acolhimento (abrigos).



O Centro Pop é a porta de entrada para o atendimento à população em estado de vulnerabilidade social. De lá, as pessoas são encaminhadas para as unidades de acolhimento, onde recebem atendimento de assistentes sociais, psicólogos e orientação jurídica, encaminhamento para serviços de saúde, trabalho e renda e documentação civil. O objetivo principal é construir com os acolhidos um trabalho que culmine na sua autonomia e reinserção social. A organização desses serviços garante privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual.



Serviço de abordagem à população em situação de rua



Telefones: (21) 97197 – 9366 (diurno) ou (21) 97287-3643 (noturno)

O Centro Pop fica na Rua Coronel Gomes Machado, 259 – Centro.