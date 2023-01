Centro de Niterói continua deprimente

Por Célio Junger Vidaurre

Dentro das últimas quatro décadas, ou seja, depois da fusão dos dois estados em 1974, não se viu nada, absolutamente nada, de realce administrativo executado pelos gestores dos cargos que compõem o Comando da Prefeitura de Niterói. É incrível o Prefeito, os vereadores e as instituições de classe não perceberem o tamanho da importância que tem o centro da cidade em face de sua topografia, pois, daqui se vê a Cidade Maravilhosa, se vê o Pão de Açúcar e o Corcovado, tudo a 15 minutos de barcas. Jamais alguém conheceu uma cidade brasileira com essa potencialidade.



Mas, nossa classe política dominante finge não enxergar o que vem acontecendo por tanto tempo na área da cidade onde estão localizados a própria Prefeitura, o Judiciário, a OAB, a UFF, a Receita Federal, os Sindicatos de Classe, a Associação Comercial, a Câmara de Dirigentes Lojistas, a Secretaria de Segurança com a 76º DP, a Academia Niteroiense de Letras e a Câmara de Vereadores. Tudo está no Centro. Não é possível a continuação desta situação deplorável, de abandono total em que a região foi dominada pelas pessoas vivendo em situação de rua. O comércio perdeu sua hegemonia, os profissionais liberais tiveram que mudar da área pelo fato de ninguém desejar mais passar pelos obstáculos criados no centro da cidade.



Lamentavelmente, não se vê mais na Associação Comercial um Moacir Moreira Leite, não se vê mais na CDL um Manoel Alves Ferreira. Esses homens foram marcantes em seus tempos. Hoje, o que se vê são oportunistas sempre atrás de “boquinhas” na Prefeitura em detrimento do que se passa verdadeiramente na região central de Niterói. E na OAB não temos mais um José Danir Siqueira do Nascimento, um Waldemar Zveiter ou um Alberto Torres. Ficamos órfãos de nomes que brigavam pela região. Qual desses 21 vereadores fez ou faz alguma coisa pelo centro da cidade nesse sentido de aumentar a população para ter vida própria?



Com a insensibilidade desses políticos, sobretudo, dos Prefeitos que passaram pela PMN, pensou-se ter um fim promissor quando foi eleito o atual gestor Axel Grael, um destacado homem do meio ambiente, de família de campeões em Olimpíadas e, assim, a cidade separada do Rio de Janeiro pela Baía de Guanabara teria nesse ecologista, oriundo do Partido Verde, a solução tão esperada. É que o centro da cidade precisa de moradores próprios. Não é possível ficar na dependência dos gonçalenses que transitam por aqui. Passou da hora do Prefeito convocar as construtoras da cidade e dar-lhes incentivos fortes para construções de edifícios moradias e edifícios para estacionamentos de carros.



Tendo gente morando no centro, o comércio será vigorado, os restaurantes voltarão a funcionar, as lojas fechadas passarão a abrir suas portas. Irá gerar mais empregos. Então, indo para o seu 3º ano de governo, Grael ainda tem tempo para fazer alguma coisa pelo setor, talvez, nos mesmos moldes feitos com a criação do Jardim Icaraí. É só dar os incentivos necessários ao pessoal, pois sem incentivos não há interesse das construtoras. Como tem ocorrido não tem mais cabimento. Os caras passam pela Prefeitura sem fazer nada pelo centro da cidade e depois querem votos para chegarem ao governo do estado. E sempre é um vexame atrás do outro.



Enfim, precisamos da reação dos Vereadores, da turma das “boquinhas” e dos outros representantes das instituições de classe para que dêem ao Prefeito os mecanismos inerentes à solução destas omissões praticadas pelos Prefeitos, eleitos através do voto popular após Niterói ter perdido sua condição de Capital do ex-estado do Rio de Janeiro. Quem conheceu o que era o centro com seus tradicionais restaurantes e seus enormes cinemas, para depois receber várias Faculdades, um moderno Plaza Shopping, uma grande reforma na Estação das Barcas e um Terminal Rodoviário, não pode se conformar com essa administração pública deixando a região ser dominada por pessoas vivendo em situação de rua. A situação ficou feia demais.

