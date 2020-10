Centro de Imagem será inaugurado em Niterói

O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Hospital Municipal Carlos Tortelly será inaugurado na próxima quarta-feira (4). O local que contará com exames de radiologia digital, tomografia computadorizada, mamografia, endoscopia, ecocardiografia e ultrassonografia, está sendo finalizado e também atenderá a população com um laboratório de análises clínicas para diagnósticos como imunologia, bioquímica, hematologia e microscopia.

“Uma das conquistas com abertura do Centro de Diagnóstico por Imagem é a implantação do primeiro tomógrafo municipal. A tomografia é um exame fundamental que vai agilizar o diagnóstico e acompanhamento de algumas doenças. A unidade não vai atender apenas pacientes do hospital, mas sim toda a rede municipal de Saúde”, explica o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira.

Com um investimento de R$ 25 milhões em equipamentos, infraestrutura e profissionais, a previsão da prefeitura é que o CDI possa realizar, por mês, cerca de 3.300 raios X, 500 ultrassonografias, 1.200 tomografias, 640 ecocardiografias,

Além do CDI, o Hospital Carlos Tortelly, que referência no atendimento de pessoas com HIV e AIDS, terá um novo Centro de Terapia Intensiva (CTI) que está com as obras em andamento e chegará 20 leitos.