Centro de capacitação profissional oferece cursos gratuitos em Saquarema

O Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, em Saquarema, vem disponibilizando, desde a sua inauguração, uma infinidade de cursos, totalmente gratuitos, exclusivos para a população do município. Equipado com 9 salas de aula e 3 laboratórios multidisciplinares, o Centro de Capacitação vem ofertando cursos preparatórios para concursos e cursos profissionalizantes que têm, em média, 3 meses de duração e disponibilizam até 40 vagas por edição.

Através desses cursos, estima-se que cerca de 5.480 alunos, moradores da cidade, já tiveram a oportunidade de mudar sua vida para melhor, iniciando carreira em instituições sólidas e de renome ou ingressando em uma nova profissão. São promovidos em média 14 cursos por ano.

Fábrica de cursos: celeiro de profissionais

Atualmente, estão sendo oferecidos pelo Centro cursos preparatórios para as Escolas Militares, ENEM, Preparatório para Concursos de Professores, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Banco do Brasil, Corpo de Bombeiros e FAETEC, com um total de 2.157 alunos inscritos, participantes de aulas presenciais e on-line.

Também vêm sendo ofertados cursos profissionalizantes, em parceria com a Firjan (Senai), que contam com o apoio de unidades remotas, totalmente informatizadas e dotados de aparelhos multimídia, com estrutura completa para receber os alunos.

Em 2021 já foram realizados cursos de Excel Básico, Informática para área administrativa, Excel Avançado, Fundamentos de Eletricidade, Eletricista Predial de baixa tensão. Em andamento, estão os de Fundamentos de Eletricidade, Costureiro industrial de vestuário e Mecânica de Automóvel Ciclo-Otto. Desde a inauguração até a presente data, o Centro já profissionalizou 596 alunos com esses cursos.

Fazendo história

O Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal tem-se dedicado ao trabalho de preparar e qualificar os profissionais do município para os mais variados concursos que vêm sendo realizados no entorno de Saquarema, com turmas principalmente de Língua Portuguesa, Redação, Língua Inglesa, Matemática e disciplinas pedagógicas.

Assim, foi motivo de muito orgulho para a equipe do Centro ver na listagem preliminar, com o resultado dos últimos concursos para as Prefeituras de Maricá, Iguaba Grande, Araruama e Cabo Frio, nos quais mais de 200 dos aprovados foram alunos nos Cursos Preparatórios para Concursos do Centro de Capacitação.

“Hoje vivemos uma mudança de hábito significativa, pois são nossos alunos saquaremenses que estão ocupando vagas em outros municípios, o que é possível devido à preparação assertiva que a eles vem sendo direcionada. Trata-se do desenvolvimento de uma cultura de ensino que já está sendo copiada por outras localidades. Estamos fazendo história no nosso município e inspirando outros a fazerem o mesmo”, informa a Diretora-geral Cilda Regina Ferreira da Silva.

“Já tivemos a oportunidade de formar centenas de alunos em cursos de capacitação e qualificação profissional. Outros tantos já foram aprovados em concursos públicos, Pré-Enem e carreira militar. O nosso Centro de Capacitação tem mudado a vida de muitos moradores e isso nos enche de orgulho e nos dá certeza de que estamos investindo corretamente na educação”, comemora a Prefeita Manoela Peres.

Atualmente, são aguardados os resultados dos concursos das Escolas Militares, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Banco do Brasil, na expectativa de que alunos do Centro estejam entre os aprovados e passem a contar com perspectivas de um futuro muito melhor. E para 2022, o objetivo é ampliar a oferta de cursos preparatórios e profissionalizantes, para oferecer à população de Saquarema melhores oportunidades de emprego e geração de renda.

A divulgação de novos cursos promovidos pelo Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França é, sistematicamente, realizada nas redes sociais da Prefeitura; e o Centro funciona na Rua Tia Mello, 25, no bairro São Geraldo, em Bacaxá. O telefone para contato é 22 93300-5250 e o e-mail cursopreparatoriocpems2019@gmail.com.