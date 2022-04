Centro de Artes UFF terá lançamento de audiolivro

O Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Icaraí, Zona Sul de Niterói, receberá o lançamento do audiolivro Ímpar, de autoria do professor da UFF, poeta, contista, dramaturgo e videomaker Gilberto Gouma. Na próxima terça-feira (12), às 20h, será realizado o espetáculo-lançamento da obra, que terá apresentações teatrais e musicais, com dramatizações dos contos, canções que foram compostas especialmente para a obra e projeções de pinturas.

Haverá a participação de artistas que participaram do livro, como Breno Pessurno, Chiara Santoro, Fábio Cordeiro, JAN, Jorge Piri, Leila Maria, Lucrécia Marques e Pierre Crapez. Haverá a presença do pianista Rodrigo César e o violonista Zeh Netto, diretor musical do projeto.

Segundo o autor, Ímpar é um livro de contos, acompanhados de interpretações em áudio, com trilha sonora composta especialmente para a obra, que já se explica pelo título: uma obra singular, diferente, inesperada. São contos, acompanhados de interpretações em áudio, com trilha sonora composta especialmente para a obra. A direção musical é do Zeh Netto com a participação especial do João Carlos Assis Brasil. Uma proposta inovadora que oferece ao leitor e ouvinte uma vivência única, pois dá vida à palavra, sentimento à narração.

Além disso, Gouma afirma que neste livro, a percepção é intensificada e põe o público dentro da narrativa. Com carga dramática e pleno de imagens, nos transporta entre a literatura, o teatro e o cinema. O modo como burila as palavras, a carpintaria teatral, o roteiro imagético, faz com que enredos aparentemente simples transformem-se em tramas envolventes.

O leitor ficará imerso nas sensações que estes contos e áudios estimulam. Momentos de mergulho e de voo, de embate e de doçura. Nos diz a Teresa Rita Lopes, escritora, professora e investigadora da Universidade Nova de Lisboa: “Espero que o leiam desta maneira vagarosa, saboreando a parcimônia da sua linguagem que, tenho a certeza, entusiasmaria o mestre Machado de Assis. O mais espantoso é que essa economia de ingredientes não lhe tira o sabor, pelo contrário: a mão que os manipula é sábia no seu manuseio”. disse o autor.

A entrada para o evento custará R$ 5. Parte da renda obtida com a venda do livro será destinada ao Retiro dos Artistas. Outras informações podem ser obtidas através do site www.gouma.art/ímpar.

Quem é Gilberto Gouma

Gilberto Gouma teve em sua formação artística, contato com a música, a dança, o teatro e o cinema. Professor do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense, desde 1992, ministrando disciplinas nas áreas de Teatro, Literatura, Cinema, Planejamento e Gestão Cultural.

Foi cocriador da Graduação em Produção Cultural, pioneira no Brasil. Em sua vivência artística trabalhou com nomes como Sérgio Britto, Gerald Thomas, Rubens Correa, Marilena Ansaldi, entre outros. Sua tese em Comunicação, Cultura e Arte pela Universidade do Algarve (Portugal) reflete o seu interesse em mesclar diferentes meios expressivos.