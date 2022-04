Centro de Artes UFF receberá investimentos

Um aporte financeiro para a manutenção de equipamentos e espaços do Centro de Artes UFF, além do investimento para a realização de diversas atividades culturais foi anunciado na última quarta-feira. Dentre as ações previstas, estão a aquisição de dispositivos para o restabelecimento do Cine Arte UFF, a manutenção do Teatro e da Galeria de Arte, a conservação e a restauração dos instrumentos musicais dos grupos artísticos da UFF e o apoio aos projetos integrados do CEART. O total do investimento destinado a essas ações é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

O reitor da UFF, professor Antonio Claudio Lucas Da Nobrega, ressaltou a importância do investimento e o compromisso da Universidade com a arte e cultura. “Neste momento de profundas incertezas sobre os rumos da educação no país, a UFF reafirma o seu compromisso com a arte e com a cultura e o seu amplo papel formador na sociedade. Este investimento é possível devido a um intenso exercício de gestão orçamentária, que temos realizado de forma integrada e coletiva nestes últimos anos, e de responsabilidade com o patrimônio público”, destaca.

Para o superintendente do Centro de Artes UFF, professor Leonardo Guelman, o aporte financeiro permitirá “uma atenção mais efetiva com a estrutura e os equipamentos do espaço, além de representar um passo importante para a garantia da matriz de ação cultural do CEART, marcada pela busca permanente de inovação, diversidade e engajamento social”.

Participaram da reunião com o reitor para anúncio do investimento, o superintendente do Centro de Artes, professor Leonardo Guelman, a assessora especial Izaura Mariano, os coordenadores Robson Leitão e Pedro Gradella e os gerentes setoriais Águeda Sano, Alexandre Mangeon, Gisella Chinelli, Juliana Gomes, Nathália Mendonça, Suane Queiroz e Vera Galvão.