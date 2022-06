Centro de Artes da UFF faz homenagem a Milton Gonçalves

No próximo dia 9, às 19h, o Centro de Artes da UFF preparou uma homenagem para Milton Gonçalves, que faleceu no dia 30 de maio. Será exibido o filme A Rainha Diaba e depois da exibição terá um debate com o diretor Antônio Carlos da Fontoura, com mediação do pesquisador Márcio Brito Neto (PPGCine/UFF).

A exibição de A Rainha Diaba no suporte 35mm é possível graças ao trabalho de instituições e profissionais da preservação, como é o caso do Centro Técnico Audiovisual, o CTAv, que disponibilizou a cópia para essa homenagem dupla, realizada dos dois lados da baía: no Estação Net Botafogo, no Rio de Janeiro, e no Cine Arte UFF, em Niterói.

Mais conhecido como ator de novelas, Milton Gonçalves teve uma extensa carreira no teatro, na televisão e no cinema, inclusive tendo trabalhado como diretor e dublador e escrito algumas peças. Nascido em Monte Santo de Minas em 1933, foi em São Paulo que descobriu o teatro e iniciou a carreira com Augusto Boal em 1957, no Teatro Arena. Já em 58 estreia no cinema em O grande momento e em 61 participa de um episódio da série O vigilante rodoviário, na TV Tupi. Militante do movimento negro, Milton Gonçalves chegou a tentar a carreira política. Foi o primeiro brasileiro a apresentar uma categoria na cerimônia de premiação do Emmy Internacional em 2006. Além do prêmio no festival de Brasília por A rainha Diaba, tem três Kikitos do festival de Gramado.

O filme se passa na Lapa, Rio de Janeiro. A história gira em torno de um homossexual autodenominado Diaba, que controla uma rede de narcotráfico a partir de um quarto nos fundos de um prostíbulo. Ao saber que um de seus homens está prestes a ser preso pela polícia, Diaba decide usar como bode expiatório um jovem gigolô, a fim de envolvê-lo numa série de crimes e entregá-lo como se fosse o verdadeiro procurado.

Com roteiro de Plínio Marcos, o filme foi livremente inspirado no criminoso carioca da primeira metade do século XX, João Francisco dos Santos, conhecido como Madame Satã. Melhor Ator, Trilha Sonora (Guilherme Vaz) e Fotografia (José Medeiros) no Festival de Brasília 1975.

Os ingressos custam R$ 8 e o Centro de Artes da UFF fica na Rua Miguel de Frias, 9 em Icaraí.