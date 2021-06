Centro de Armazenagem, em Niterói, recebe mais de 130 mil doses da Janssen

Mais uma remessa de várias vacinas chega hoje (26) em Niterói. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) serão entregues 605.920 doses das vacinas contra a Covid-19. Dessas, 132.450 serão da Janssen, para aplicação em dose única, com distribuição para os 92 municípios do estado.

Além da Janssen, o município também receberá 200.070 vacinas da Pfizer, destinadas a primeira dose. E 273.400 doses de CoronaVac, sendo 136.700 para primeira dose e 136.700 para segunda dose.

Um comboios de vans e caminhões saiu da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, às 7h, para entrega dos imunizantes para 34 municípios, com escolta da Polícia Militar. Às 8h, as secretarias municipais de Saúde de Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí fizeram a retirada dos imunizantes diretamente na CGA.

Às 9h30, três helicópteros decolaram levando as vacinas para as regiões da Costa Verde, Norte e Noroeste, sendo uma aeronave da Saúde, uma da Polícia Civil e uma da Polícia Militar.

“É a primeira vez que o Ministério da Saúde envia a vacina da Janssen. A distribuição para os 92 municípios foi definida em reunião do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems). Esta vacina é administrada em dose única, mas as demais disponíveis necessitam da aplicação das duas doses para alcançarem a eficácia demonstrada nos estudos. Além disso, vale reforçar que todas as vacinas disponíveis são eficazes contra as variantes identificadas até o momento”, explica o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.