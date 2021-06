Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo recebe verba de apoio de R$ 200 mil

Entidade de apoio a quem tem algum tipo de dificuldade de visão, o Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo (Cadevisg) recebeu uma verba no valor de R$ 200 mil. A quantia doação foi possível graças a uma emenda feita pelo deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL-RJ). O parlamentar esteve no local nesta segunda (21) para conhecer melhor o trabalho da instituição.

Entre as atividades que acontecem no local estão educação em braile, atendimento médico e o projeto de Tai-Chi-Chuan que é oferecido gratuitamente aos pacientes por meio de uma parceria com a Associação Kung Fu Garra de Águia Gonçalense. Além disso, a instituição oferece atendimento psicológico.

Durante a visita, Corrêa justificou a doação através da emenda.

“Escolhemos o Cavedisg para ser a instituição que vamos reforçar com verbas. Já estarão no caixa da instituição R$ 200 mil em breve e tenho interesse em continuar essa parceria, porque os atendidos necessitam muito desse apoio”, afirmou o parlamentar.

O presidente do Cadevisg, Paulo Tavares, explicou que a casa foi fundada em fevereiro de 2006 com a meta de ajudar pessoas com deficiência visual na cidade de São Gonçalo e região e hoje, em 2021, trabalha com deficiência visual e com atendimento especial a pessoas com o espectro autista de todas as idades. O local chegou a correr o risco de fechar durante a pandemia por dificuldades financeiras

Além do deputado Corrêa, o vereador gonçalense Natan participou da visita. Ele ressaltou que o Cadevisg é a única instituição da cidade voltada ao tratamento e acolhimento de deficientes visuais em São Gonçalo e parabenizou ao deputado federal por ter acreditado no trabalho do Centro e enviado a emenda.

Quem quiser conhecer o local e saber como é realizado o trabalho, o Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo (Cadevisg) fica na Rua Antônio Bessa, 14, no bairro Porto Velho